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США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Кирби: США не посчитали продуктивной мерой запрет на визы для всех россиян

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США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия России на Украине, Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал подобный запрет непродуктивным.

Он напомнил, что Запад ввел визовые ограничения для отдельных россиян как инструмент, который «помогает привлекать к ответственности сторонников режима».

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«Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», — сказал Кирби в интервью телеканалу «Дождь»*.

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Ранее страны Евросоюза договорились приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, которое действовало с 2007 года. Это означает, что срок получения документов увеличится, консульский сбор тоже вырос. Если раньше для получения разрешения был единый перечень документов, то теперь страны смогут запрашивать дополнительные данные на свое усмотрение.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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