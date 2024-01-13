Мир 13 января 2024, 04:38 США не откажутся от Украины из-за агрессии против Йемена Аналитик Коротченко: агрессия против Йемена не заставит США уйти с Украины Pixabay

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Удары по Йемену не заставят США забыть про Украину, это направление для Штатов остается приоритетом. Об это РИА «Новости» рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Агрессия против Йемена не заставит США отказаться от поддержки Украины. Для Вашингтона, как и для Лондона, поддержка Киева остается приоритетом номер один, поскольку Украина — это наконечник копья, нацеленный в сердце России», — высказал мнение эксперт.

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Союзники обязательно отправят на Украину новые пакеты военной помощи, считает Коротченко. Великобритания реализует поддержку немедленно, США это сделают, когда достигнут в конгрессе консенсуса. Удары по Йемену никак не связаны с Украиной, подчеркнул журналист.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары США и Великобритании — это «непропорциональное» применение силы против хуситов. Западные политики могут превратить Красное море «в море крови».