Мир 12 декабря 2022, 12:15 США не отказались от попыток освободить осужденного за шпионаж Пола Уилана Спецпосланник Байдена Карстенс заявил, что США продолжили переговоры по обмену Пола Уилана РИА «Новости»

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Американские власти продолжат настаивать на освобождении осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом CNN рассказал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

«Нам еще есть над чем работать», — признался он.

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Роджер Карстенс сказал, что переговоры по экстрадиции Пола Уилана с российской стороной продолжаются, несмотря на то, что Виктора Бута уже освободили. США по-прежнему намерены добиться его возвращения домой. Сторонам, по словам спецпосланника Джо Байдена, приходится лавировать и держать карты при себе, чтобы добиться успеха. Он связался с американцем 9 декабря и сказал, что президент США, Госдепартамент и он сам работают над его освобождением.

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В 2020 году бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана приговорили в Москве к 16 годам строгого режима за шпионаж. Адвокат американца подтвердил, что переговоры о его освобождении продолжаются, рассказало РИА ФАН. Виктора Бута, осужденного в США к 25 годам за продажу оружия, 8 декабря освободили в обмен на приговоренную к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сказал «360», что обмен Виктора Бута на Пола Уилана был бы более равноценным и в этом случае Россия одержала большую победу над США.