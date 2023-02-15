Мир 15 февраля 2023, 21:35 США не отказались от политики «одного Китая» Замгоссекретаря Шерман: США не откажутся от политики «одного Китая» Pxhere

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Соединенные Штаты не собираются отказываться от политики «одного Китая», несмотря на призывы в некоторых политических кругах. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса. Ее процитировал ТАСС.

Политика «одного Китая» прошла испытание временем, считает она. Это помогло десятилетиями сохранять мир и стабильность в районе Тайваня при разных президентах.

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«Потому мы считаем, что данная политика не должна меняться. Мы придерживаемся ее, поскольку она работает», — подчеркнула Шерман.

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Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что отношения страны и Соединенных Штатов в прошлом году перешли в сложную фазу из-за постоянных провокаций американцев и попыток давления и сдерживания.

По его словам Китай показал свою готовность защитить государственный суверенитет после того, как спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси провокационно посетила Тайвань.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявлял, что страны, составляющие свод правил для «международного порядка», угрожают мировой безопасности.