15 февраля 2023, 21:35
США не отказались от политики «одного Китая»
Замгоссекретаря Шерман: США не откажутся от политики «одного Китая»
Соединенные Штаты не собираются отказываться от политики «одного Китая», несмотря на призывы в некоторых политических кругах. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса. Ее процитировал ТАСС.
Политика «одного Китая» прошла испытание временем, считает она. Это помогло десятилетиями сохранять мир и стабильность в районе Тайваня при разных президентах.
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«Потому мы считаем, что данная политика не должна меняться. Мы придерживаемся ее, поскольку она работает», — подчеркнула Шерман.
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Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что отношения страны и Соединенных Штатов в прошлом году перешли в сложную фазу из-за постоянных провокаций американцев и попыток давления и сдерживания.
По его словам Китай показал свою готовность защитить государственный суверенитет после того, как спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси провокационно посетила Тайвань.
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявлял, что страны, составляющие свод правил для «международного порядка», угрожают мировой безопасности.
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