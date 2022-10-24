США опровергли слухи о проверке бизнеса Маска из-за его слов о ситуации на Украине | 360°

Мир 24 октября 2022, 23:52 США опровергли слухи о проверке бизнеса Маска из-за его слов о ситуации на Украине Белый дом: США не проводят проверок в связи с высказываниями Маска о ситуации на Украине Википедия

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Американские власти не проводят никаких проверок деятельности миллиардера Илона Маска в связи с его высказываниями о ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, написал ТАСС.

«Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер во время выступления на регулярном брифинге для журналистов.

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Ранее Маск назвал «идиотом» шахматиста Гарри Каспарова* обвинившего его в неуместных предложениях по Украине. По словам шахматиста, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине люди не имеют права давать советы украинцам. На это Маск ответил оскорблениями и отметил, что не владеет не то, что особняком, но даже домом.

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В последнее время американский бизнесмен действительно довольно часто стал высказывать свое мнение касательно украинского кризиса. Он призывал провести повторные референдумы на территории Донбасса и сохранить статус внеблокового государства для Украины.

*Гарри Каспаров — физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.