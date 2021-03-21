США не определились со сроками вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден пока окончательно не определился со сроками вывода военных из Афганистана. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

«Мне известно о существующих спекуляциях, что президент принял решение оставить там войска до ноября. Насколько мне — довольно серьезно задействованному в этих обсуждениях человеку — известно, президент не принял решения и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска», — сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что глава Вашингтона не принимал решений ни о продолжительности пребываний войск в Афганистане, ни об их численности.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники написал, что Байден рассматривает разные графики вывода военных с территории Афганистана. По данным канала, президенту предложили назначить срок к 1 мая или же оставить войска на неопределенное время. Кроме того, звучал вариант оставить военных на ограниченный период, который после согласованной даты может продлиться еще полгода.

Сам Байден в интервью АВС заявлял, что американские войска могут уйти из Афганистана к 1 мая. Но он подчеркивал, что окончательное решение еще не принято.