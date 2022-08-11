В Госдепе отреагировали на возможность визовых санкций против РФ. Ведомство заявило, что США не хотят наносить вред «российскому народу».

Американские власти против того, чтобы антироссийские меры Соединенных Штатов негативно сказались на населении РФ. Об этом на брифинге заявил замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ», — сказал он, комментируя призыв Украины к G7 запретить выдачу виз россиянам.

Пател отметил, что разногласия у США не с простыми жителями РФ.

В Латвии уже предложили признать Россию страной — спонсором терроризма и прекратить выдачу виз ее гражданам. В МИД РФ заметили, что подобный шаг стал очередным проявлением русофобии. А специалисты уличили республику в попытке разрушить и без того хрупкие отношения между государствами.

Со следующей недели Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными в стране.