США не намерены предупреждать Россию об ответных ударах по инфрастуктуре

Президент США Джо Байден во время встречи в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным дал четкий сигнал, что если кибератаки со стороны Москвы продолжатся, то Вашингтон даст симметричный ответ без предупреждения. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент дал понять, что мы будем смотреть и будем принимать решение, исходя из поведения Москвы», — заявила она.

Она подчеркнула, что есть ряд сфер, за которыми ведется постоянное наблюдение, поэтому США оставляют за собой пространство для маневра.

«Мы не предвосхищаем удары», так Псаки ответила на вопрос журналистки, почему Байден не показал Путину список важных российских объектов инфраструктуры, которые могут оказаться под ударом, в случае повторения кибератак.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла на минувшей неделе, 16 июня, в Женеве. По итогам встречи российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой о проведении консультаций по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

По итогам встречи Владимир Путин отметил, что Москва предоставляет всю информацию Вашингтону по запросу о кибератаках. При этом в ответ не получает ничего. Российский лидер напомнил, что именно на территории США происходит самое большое в мире количество кибератак.

Байден, комментируя ситуацию с хакерскими взломами, заявил, что предоставил российскому коллеге список из 16 секторов инфраструктуры, против которых кибератаки недопустимы. Он пояснил, что в случае нарушения этой договоренности ответ не заставит себя ждать.