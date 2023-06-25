Мир 25 июня 2023, 16:44 США не меняли готовность стратегических сил из-за ситуации в России Госсекретарь Блинкен: США не меняли готовность стратегических сил из-за событий в России U.S. Department of Defense

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Администрация президента США не принимала решений об изменении степени готовности стратегических сил из-за событий в России. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Степень готовности своих стратегических сил мы не меняли. Пока что у США нет полной картины о происходящем в России за последние дни, мы ждем дальнейшего развития», — сказал он.

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Блинкен подчеркнул, что США также не увидели перемен в готовности стратегических сил в России.

«Мы предполагаем, что ситуация развивается и последний акт пока не прошел. С уверенностью говорить о том, к чему это приведет, пока слишком рано», — добавил госсекретарь.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщал, что ситуация вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина станет темой встречи глав МИД Еврсоюза, которая пройдет 26 июня в Люксембурге.