Вашингтон не извлек урока из неудачной попытки оккупировать Афганистан. Америка по-прежнему продолжает вести политику манипуляций и вмешательства в дела других стран, прикрываясь защитой демократии и свобод человека. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«„Кабульский момент“ — это провал плана американских демократических преобразований. Путь государства к демократии может быть проложен только лишь народом этой страны, <…> он не может быть шаблонным, не говоря уже о том, чтобы извне навязывать другим демократию по-американски», — процитировало дипломата РИА «Новости».

События в Кабуле годовой давности он назвал «провалом американской стратегии доминирования».

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что США должны платить за «битые горшки» в Афганистане. По его словам, американцы унесли ноги из страны, но они не могут стереть свою вину за беды.