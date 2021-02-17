США не исключили версию о лабораторном происхождении коронавируса

Власти США не исключают, что распространение коронавируса началось в результате утечки из китайской лаборатории. Их не убедили выводы экспертов ВОЗ.

Американские власти подозревают, что коронавирус создан искусственно. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на несколько источников.

Директор Национальной разведки США, по данным телекомпании, сообщил, что они придерживаются версии, о которой заявляли в апреле прошлого года. Тогда американские власти сообщали, что они рассматривают две версии: вспышки коронавируса произошла через контакт с инфицированными животными или она стала результатом утечки из лаборатории в Ухане.

Как сообщила NBC со ссылкой на несколько источников, у США есть информация о мерах, которые принимали власти КНР на ранних стадиях распространения инфекции. По их данным, в Китае сначала пытались завуалировать источник возникновения коронавируса и скрыть его значение на ранних этапах. При этом источники телекомпании подчеркивают, что окончательных результатов расследования нет.

Эксперты ВОЗ в начале февраля поделились результатами расследования, согласно которым версию искусственного происхождения SARS-CoV-2 «крайне маловероятна».