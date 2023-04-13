Мир 13 апреля 2023, 10:03 США не исключили смену власти на Украине The Washington Post: разведка США не исключила вариант со сменой власти на Украине РИА «Новости»

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Разведывательное управление Министерства обороны США опасается, что из-за кризиса на Украине многие жители разочаруются в своем руководстве, что увеличит вероятность его смены. Об этом говорится в материале издания The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона.

«Американская разведка полагает, что смена власти на Украине станет более вероятной из-за критики методов ведения боевых действий и гуманитарного кризиса», — сказано в статье.

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Авторы материалы отметили, что пока окончательно неясно, идет ли речь о политическом или военном руководстве Украины. Согласно версии журналистов, на Украине есть противоречие между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

«Самым вероятным сценарием разведка считает, что в нынешнем году ни одна из сторон конфликта не получит решающего преимущества», — добавили они.

Ранее сообщалось, что американская разведка считает маловероятными переговоры России и Украины в 2023 году.