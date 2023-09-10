Мир 10 сентября 2023, 09:25 США не исключили отправку ракет ATACMS на Украину Белый дом: США не исключают поставку ракет ATACMS Украине, но решения пока нет Публичное достояние

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Соединенные Штаты не исключают, что отправят на Украину ракеты ATACMS, однако пока не готовы объявить о таком решении. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«США не исключают поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готовы объявить о таком решении», — отмечается в сообщении.

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Накануне примерно такой же ответ РИА «Новости» дали в Пентагоне. Уточнялось, что решения еще нет и в ближайший день о нем объявлять не планируют.

Дальность ракет ATACMS достигает 300 километров, они способны поражать цель с точностью до метра. Эти ракеты могут запускать американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также M270 MLRS.