США не исключили отказ от вакцины AstraZeneca

Соединенные Штаты могут отказаться от вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ведь в распоряжении американцев есть еще несколько препаратов от коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

AstraZeneca до сих пор не зарегистрирована в США.

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca», — сказал Фаучи агентству Reuters.

В Штатах зарегистрированы несколько вакцин против коронавируса: Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna. Как написала газета The New York Times, у США есть десятки миллионов доз AstraZenесa. При этом возможности их использовать не было из-за отсутствия лицензии. Однако США направили этот препарат в страны, где он был одобрен.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в конце марта понизила до 76% показатель эффективности своей вакцины. В Великобритании после применения препарата зафиксировано 30 случаев тромбоза.