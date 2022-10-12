США не исключили использование средств России при восстановлении Украины | 360°

Мир 12 октября 2022, 00:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США не исключили использование средств России при восстановлении Украины Белый дом: урегулирование на Украине должно пройти с использованием средств РФ Pxhere.com

Читать 360tv в

Урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности и восстановление с возможным использованием российских средств. Таким мнением поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило ТАСС.

Во время еженедельного брифинга журналисты попросили Жан-Пьер прокомментировать сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина и миллиардера Илона Маска по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Реклама

«Мы приветствуем готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру, который будет включать соблюдение Устава ООН и восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Реклама

Ранее издание Vice опубликовало информацию о разговоре, который якобы произошел между миллиардером Илоном Маском и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы Маск предложил российскому лидеру вариант урегулирования конфликта на Украине. Позже владелец компаний Tesla и Space X опроверг эти слухи.

0 0 0 0 0 0