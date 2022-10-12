США не исключили использование средств России при восстановлении Украины | 360°

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США не исключили использование средств России при восстановлении Украины

Белый дом: урегулирование на Украине должно пройти с использованием средств РФ

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Урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности и восстановление с возможным использованием российских средств. Таким мнением поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило ТАСС.

Во время еженедельного брифинга журналисты попросили Жан-Пьер прокомментировать сообщения о возможных переговорах президента России Владимира Путина и миллиардера Илона Маска по поводу урегулирования конфликта на Украине.

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«Мы приветствуем готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру, который будет включать соблюдение Устава ООН и восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Ранее издание Vice опубликовало информацию о разговоре, который якобы произошел между миллиардером Илоном Маском и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы Маск предложил российскому лидеру вариант урегулирования конфликта на Украине. Позже владелец компаний Tesla и Space X опроверг эти слухи.

США

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Илон Маск

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