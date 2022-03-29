США не готовы говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности

США пока не готовы конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Об этом сообщили представители Белого дома, отметил ТАСС.

На переговорах в Турции украинская делегация предложила новый проект по гарантиям безопасности. Он предусматривает участие стран — членов Совета безопасности ООН, а также Турции, Германии, Канады, Польши и Израиля. Глава украинской делегации Давид Арахамия подчеркнул, что новый договор должен прийти на смену Будапештскому меморандуму.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выступил с заявлением о том, что американские власти подготавливают введение новых санкций, направленных против оборонной сферы России. Ограничения, как отметил Адейемо, повлияют на управление Россией собственной обороноспособностью и помешают создавать новые военные инструменты.