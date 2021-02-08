Президент США Джо Байден сомневается в том, что в стране к концу лета удастся сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. По его словам, сделать это очень трудно.

«Реализовать идею о формировании коллективного иммунитета к концу этого лета очень трудно», — сказал глава Белого дома в интервью телеканала CBS. Его слова приводит «Интерфакс».

США по состоянию на утро воскресенья ввели более 41,2 миллиона доз первого и второго компонента вакцин от коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Также по стране распределили свыше 59 миллионов доз.

Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам специалистов, необходимо вакцинировать порядка 75% населения.

С весны прошлого года США лидируют во всем мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Штатах с начала пандемии заболели ковидом больше 26,9 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 463 тысяч пациентов.