США не допустили российскую делегацию к участию в конференции МАГАТЭ | 360°

Мир 24 октября 2022, 20:26 США не допустили российскую делегацию к участию в конференции МАГАТЭ Захарова: Россия не получила от США визы для участия в конференции МАГАТЭ РИА "Новости"

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Американские власти не допустили российскую делегацию к участию в министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке». Дипломатам из РФ не выдали визы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«США так и не выдали визы российским делегатам — несмотря на то, что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке. Таким образом, абсолютно неприемлемым способом и без всяких на то оснований заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ», — привели комментарий Захаровой в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Министерская конференция пройдет с 26 по 28 октября в Вашингтоне. От России на нее планировали приехать сотрудники Ростехнадзора и госкорпорации «Росатом». Как отметила представитель министерства, невыдача виз стала еще одним примером недальновидной политики США, которые игнорируют нормы международного права.

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«Кроме того, это очередной повод задуматься, а стоит ли доверять проведение крупных международных форумов стране, не способной организовать их должным образом», — добавила Захарова.

По ее словам, отсутствие России снизит уровень конференции, так как страна занимает ведущие позиции в сфере «мирного атома».