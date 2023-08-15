Мир 15 августа 2023, 08:39 США не дали России визы для участия в мероприятиях АТЭС Посол Антонов: США отказали представителям России в визах на мероприятия АТЭС РИА «Новости»

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Американское руководство использует председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статус принимающей стороны, чтобы дискриминировать участие России в работе форума и политизировать дискуссии. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале.

Антонов отметил, что США начали отказывать в выдаче виз российским представителям, а также препятствовать подключению к мероприятиям по видеосвязи.

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«Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — сообщил посол.

Антонов указал на «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона» в роли текущего председателя авторитетной многосторонней площадки в рамках начавшейся в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума.

Ранее дипломат уже заявлял, что США проводят зачистки информационного поля от неугодных лиц, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты. Возмущение Антонова вызвала блокировка бывшего американского разведчика Скотта Риттера на YouTube.