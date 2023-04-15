Мир 15 апреля 2023, 19:39 США не дали Европе гарантий по экспорту газа РИА «Новости»: США решили оставить страны Европы без газа РИА «Новости»

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Соединенные Штаты стали основным поставщиком сжиженного газа в Европу после отказа от поставок российского энергоресурса в ЕС. Однако европейцы так и не получили от американских властей гарантий по экспорту, написало РИА «Новости» со ссылкой на Управление энергетической информации.

По мнению авторов материала, отсутствие долгосрочных контрактов между США и западными странами может повлиять на прекращение поставок СПГ в еврозону. Таким образом, будет нанесен серьезный урон экономике Европы.

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Министерство энергетики США заверило, что мощности ограничены, поэтому нужно воздержаться от контрактов. К тому же страна планирует начать наращивать добычу ресурса.

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, Соединенные Штаты практически достигли потолка возможностей действующей инфраструктуры.

«Даже с учетом возобновления работы одного из крупнейших американских заводов Freeport на полную мощность после аварии для увеличения экспорта придется инвестировать в новые производства», — пояснил он.

США успели запастись достаточным количеством голубого топлива как для внешней торговли, так и для внутреннего пользования.

Согласно данным Евростата, траты ЕС на покупку газа в 2022 году увеличились в три раза. Евросоюз закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро.