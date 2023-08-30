Мир 30 августа 2023, 04:14 США не будут жертвовать своей боеготовностью ради Украины Пентагон: США не будут передавать оружие Киеву в ущерб собственной боеготовности flickr.com

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США не будут передавать Украине оружие, если это плохо скажется на собственной боеготовности Америки. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на замминистра обороны по закупкам вооружений Уильяма Лапланта.

«Председатель (Объединенного комитета начальников штабов) и министр (обороны) оценивают каждый предмет, который решают забрать со склада США для передачи украинцам, <…> и если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем», — заявил чиновник.

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При этом Лаплант отметил, что для помощи Украине США совместно с союзниками нарастили производство оружия, включая артиллерийские снаряды, которые чаще всего используются ВСУ.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отправят Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

В то же время, кассетные боеприпасы не вошли в новый пакет военной помощи США.