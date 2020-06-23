США не будут выдавать некоторые визы до конца года

США приостановят выдачу некоторых виз до конца 2020 года. Власти также продлят ограничения на въезд ряду держателей гринкарт. Таким образом это освободит сотни тысяч рабочих мест для американцев.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, пишут РИА «Новости».

Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, которые по приезду могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года Представитель властей

Отмечается, что под запрет попадают визы для работы в высокотехнологичных областях (H1B), для супругов, имеющих ряд других виз (H4, H1B, H2B) и для низкоквалифицированных кадров (H2B).

«Единственными, кому разрешат въезд по H2B, это люди, занятые в пищевой промышленности, что составляет менее 15% от всех виз этой категории. Почти для всех рабочих виз J будут сделаны исключения, и для всех L-виз. L — это переводы внутри компаний», — добавил представитель.

По словам чиновника, это позволит организовать около 525 тысяч рабочих мест. Он отметил, что мера является временной.

Кроме того, ограниченное число виз планируется выдавать сотрудникам, претендующим на более высокие зарплаты. Исходя из призыва президента привлекать «лучших и умнейших» при защите рабочих мест для американцев. Это также должно устранить конкуренцию между иностранцами и американцами на стартовых позициях с низкими зарплатами.

В мая количество безработных в США обновило исторический минимум с 1940 года. За один месяц без работы остались 20,5 миллиона человек. Аналитики считают, что это не самый худший результат.