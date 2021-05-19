Государственный департамент США подтвердил, что не будет вводить санкции против компании — оператора «Северного потока — 2». Такое заявление ведомство сделало в докладе конгрессу страны. Об этом сообщил Bloomberg.

Агентство уточнило, что Америка введет санкции, однако сразу же приостановит их действие. Поэтому никаких фактических последствий для компании — оператора «Северного потока — 2» не будет. При этом в докладе подчеркнули, что Nord Stream 2 AG участвует в предусматривающей введение санкций деятельности. Однако администрация действующего президента решила не приостанавливать действие ограничений по соображениям национальной безопасности.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о намерении правительства Америки отказаться от санкций против Nord Stream 2 и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. По их данным, Джо Байден и его администрация «не намерены портить отношения с Германией из-за газопровода».

При этом в Госдепе подчеркнули, что по-прежнему намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток 2». По данным СМИ, санкции могут ввести против четырех российских судов и связанных с ними компаний. О каких именно идет речь не уточнили.