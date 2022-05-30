США не будут вступать в вооруженный конфликт с Россией, заявили в Пентагоне

США не будут вступать в вооруженный конфликт с Россией из-за ситуации на Украине, заявил официальный представитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби. Об этом написала Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что никаких военных действий американскими военнослужащими не будет проводиться ни на суше, ни на море.

«Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», — сказал Кирби.