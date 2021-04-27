Власти США не будут стесняться объявления новых санкций против России. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, назвав подход страны стабильным.

«Наш подход стабильный: как мы сказали, мы не будем стесняться того, чтобы накладывать на Россию цену за действия, которые мы считаем за пределами приличного, неприемлемыми для ответственной страны», — привело слова представителя администрации РИА «Новости».

Американец добавил, что Вашингтону и Москве предстоит провести «откровенный разговор» об ответных мерах России на введение санкций. По его словам, США не хотят эскалации, а преследуют цель показать России, какие действия не намерены терпеть. Представитель администрации подчеркнул, что в целом Вашингтон демонстрируют «долговременный» подход как к России, так и Афганистану.

США ввели очередной пакет антироссийских санкций 15 апреля. В список ограничений включили 32 физических и юридических лица. Также американская сторона объявила о высылке из США 10 представителей российской дипломатической миссии.