Мир 16 сентября 2023, 11:33 США не анонсируют поставки ракет ATACMS во время визита Зеленского Axios: администрация США не объявит о поставках ATACMS в ходе визита Зеленского U.S. Department of Defense

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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон администрация США не будет объявлять о поставках ВСУ тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. Об этом сообщил портал Axios.

Вопрос поставок ATACMS ранее поднимали во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, однако администрация американского лидера Джо Байдена не приняла окончательного решения на этот счет, указали журналисты.

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Ранее СМИ сообщали, что в четверг, 21 сентября, Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне.

Поведение президента Украины на первой встрече с американским лидером разозлило главу Белого дома. Переговоры политиков в сентябре 2021 года обернулись скандалом из-за того, что Байден вместо благодарности за поддержку получил от Зеленского целый список требований.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи Украине.