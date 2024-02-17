Мир 17 февраля 2024, 00:13 США назвали возможные траты России на спецоперацию Пентагон заявил, что спецоперация якобы обошлась России в $211 млрд Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Российские власти якобы потратила на спецоперацию около 211 миллиардов долларов. Об этом завила на брифинге представительница Пентагона, ее процитировало РИА «Новости».

«Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание и поддержание операций на Украине», — сказала она.

Реклама

Представительница Пентагона отметила, что с учетом потерянного экономического роста, конфликт на Украине обошелся России в 1,3 триллиона долларов. Речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.

Сенатор Томми Табервилл ранее заявил, что президент Владимир Путин победил в геополитическом противостоянии с Соединенными Штатами, поэтому Белому дому его одолеть.

Дональд Трамп поделился планами по урегулированию украинского конфликта. В случае победы на президентских выборах в США он пообещал начать подталкивать Украину к переговорам с Россией.