Мир 03 декабря 2022, 15:18 США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому TAC: США престанут поставлять оружие Украине, только когда исчезнет выгода Unsplash

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Соединенные Штаты откажутся от накачки нынешнего политического режима на Украине оружием, когда им станет это невыгодно. Об этом заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

По его словам, последние события показывают, что на Западе есть большое количество личностей, готовых идти на конфликт, без учета последствий, с ядерной державой. Бьюкенен подчеркнул, что особенно конфликта хочет Польша.

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«Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией», — сказал он.

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Политик отметил, что в начале следующего года инструменту управления могут перейти к республиканцам. Но при этом, все равно, будут одобрены пересылки оружия Украине. Дальнейшие финансирование США поставок Украине уже одобрено по факту, боевые действия будут продолжаться.

Журналист выразил надежду, что власти США в кои-то веки сосредоточатся на внутренних проблемах страны.

Ранее независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре заявила, что правительство США скрывает факт, что население страны хочет поддерживать хорошие отношения с Россией. По ее словам «в США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром».