Администрация США введет новый пакет санкций по «Северному потоку — 2», если в течение трех месяцев Госдеп вычислит, что к строительству трубопровода подключились новые компании. С этим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Доклады по поводу ограничений в отношении участников проекта необходимо предоставлять Конгрессу каждые три месяца. За этот период сотрудники администрации оценивают деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Также в Госдепе выявляют дополнительных юридических лиц, занимающихся строительством проекта газопровода, отметил Piter.Tv.

«Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона», — сказал Прайс.

Он добавил, что если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно, написал «Ридус».

Ранее администрация президента США Джо Байдена пообещала, что продолжит препятствовать завершению строительства газопровода. В прошлый раз доклад по участникам проекта был направлен в Конгресс в феврале, следующий ожидается в мае.

После введения санкций со стороны США проект покинуло несколько судовладельческих и страховых компаний.