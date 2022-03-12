США назвали условие для ослабления санкций против РФ

России не стоит ждать ослабления западных санкций, пока руководство страны не изменит курс в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В Госдепе подчеркнули, что РФ не стоит надеяться на «ослабление санкций и иных издержек». Заявления Прайса ведомство опубликовало в Twitter.

«Не будет никакого ослабления санкций, <…> которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — заметил Прайс.

Запад отреагировал на спецоперацию РФ на Украине волной санкций. Ограничения США и страны ЕС обновляют регулярно, хотя предпринимаемые против России американские меры уже сочли эгоистичными.

На фоне очередных рестрикций Россия и Белоруссия договорились о взаимной поддержке, в том числе по вопросу цен на энергоносители.