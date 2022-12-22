Мир 22 декабря 2022, 17:22 США назвали угрозой для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона Герасимов заявил о попытках США раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанского регионе РИА «Новости»

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Власти США не оставляют попыток взломать систему безопасности и регионального сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил на брифинге начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

«На восточном направлении военно-политическая обстановка формируется на фоне попыток Соединенных Штатов сломать сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему регионального сотрудничества на основе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — заявил глава Генштаба.

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В качестве примера он привел создание США, Австралией и Великобританией объединения AUKUS. Туда уже пригласили другие страны. При этом НАТО уже заявил, что готов обеспечить новому союзу доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Герасимова, речь идет о сращивании новой международной структуры С НАТО.

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Оборонный альянс США, Великобритании и Австралии AUKUS назвал своей главной целью сдерживание роста влияния Китая в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Новым потенциальным партнером объединения может стать Япония. Несмотря на близкие отношения с США, для страны новая структура может стать весьма полезной.