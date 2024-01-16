Мир 16 января 2024, 07:57 США назвали удары КСИР по Эрбилю безрассудными Белый дом назвал удары КСИР по Эрбилю безрассудными и неточными Pxhere

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Американские власти находятся в контакте с коллегами из Ирака по ситуации с атакой, которую совершил Иран по городу Эрбилю. США считают подобные удары «безрассудными и неточными», заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Белый дом ознакомился с информацией об атаке и отслеживает ракеты, упавшие на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из военных США не пострадал. Также повреждения не получил ни один американский объект.

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«Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — подчеркнул Уотсон.

Соединенные Штаты, по его словам, продолжат оценивать ситуацию. Но первичные выводы США состоят в том, что речь идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана. Также представитель Белого дома добавил, что власти Штатов поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

Эрбиль подвергся ракетной атаке. Ответственность за удары по иракскому городу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как сообщало агентство Tasnim, в результате обстрела уничтожены базы антииранских группировок.