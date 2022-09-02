Мир 02 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber США назвали ударом по российской экономике введение потолка цен на нефть Глава Минфина США предрек падение экономики России из-за предельной цены на нефть РИА «Новости»

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Введение предельной цены для нефти из России ускорит падение экономики страны. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Йеллен подчеркнула, что решение стран G7 о введении потолка цены на российскую нефть поможет в достижении сразу двух целей: снижение мировых цен на энергоносители и ограничение притока денег в Россию.

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«Взяв на себя обязательство окончательно согласовать и ввести ценовой предел, „Большая семерка“ значительно сократит основной источник финансирования России, сохранив при этом поставки на мировые рынки энергоресурсов за счет снижения цен на российскую нефть», — заявила она.

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Министр отметила, что решение об установлении потолка цен — самый мощный инструмент для борьбы подорожанием энергоносителей на мировом рынке.

«Мы приступим к установке ценового предела на российскую нефть в ближайшие недели», — добавила она.

Страны G7 создадут широкую коалицию для совместного введения ограничения цен на российскую нефть, куда войдут все страны-импортеры. Все они должны дать согласие отказаться от покупки выше установленной цены. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил Минфин Германии.

В ведомстве пояснили, что предельная стоимость российской нефти должна устроить всех участников объединения.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, если ее продали выше установленной цены. В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия полностью прекратит поставки нефти в страны, которые согласятся пойти на введение предельной стоимости. Он подчеркнул, что такое решение нарушает все законы рынка и приведет к дестабилизации всей отрасли.

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