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США назвали цель обращения Путина к Западу

NI: речь Путина в Кремле указала на его намерения свергнуть миропорядок во главе с Западом

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Выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий указывает на его стремление покончить с миропорядком во главе с Западом. Об этом заявил обозреватель National Interest Марк Эпископос.

Он полагает, что обращение президента знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

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«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — отметил Эпископос.

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По мнению журналиста, Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, существующий после распада СССР. Так, в его речи упоминались работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама.

Владимир Путин 30 сентября в Большом Кремлевском дворце подписал указ о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Также в своем выступлении он сравнил распространяемую русофобию с расизмом.

США

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Владимир Путин

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