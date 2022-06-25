США назвали «страной узаконенных убийств»

Американские власти никогда не введут настолько жесткие ограничения, которые нужны для предотвращения новых случаев массовой стрельбы. Об этом заявила известная австралийская активистка Хелен Калдикотт. По ее словам, причина этому кроется в противодействии со стороны национального оружейного лобби.

Факт того, что законодательство США в оружейной сфере ждут изменения, которые позволили бы предотвратить новые случаи массовой стрельбы, Калдикотт считает маловероятным. Об этом она сказала в беседе с РИА «Новости». Сегодня, по ее словам, многие из американских конгрессменов получают финансирование от лоббирующих свободное ношение оружия организаций.

Калдикотт напомнила, что Австралия пережила случай массового убийства 28 апреля 1996 года. Тогда в результате стрельбы в Порт-Артуре погибли 35 человек.

«Страна была настолько потрясена случившимся, что премьер-министр Джон Говард приказал объявить все огнестрельное оружие вне закона, обязав всех (гражданских) сдать его федеральным властям, после чего оно было уничтожено», — рассказала активистка.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует американцам право на владение огнестрельным оружием. Но после недавнего случая массовой стрельбы в Ювальде, когда жертвами подростка стали более 20 человек, 19 из которых дети, разговоры о праве на оружие в США снова поднялись. Глава Белого дома Джо Байден, говоря об этом происшествии, призвал бросить вызов оружейному лобби.

«По сути и на деле американцы поклоняются смерти почти на всех уровнях общества. Великие Соединенные Штаты стали страной узаконенных убийств», — считает Калдикотт.