Посол США в России Джон Салливан выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Он отметил, что на текущий момент Вашингтон наблюдает за некими дестабилизирующими действиями внутри страны, а также видит «необычное усиление» российских войск на ее границе.

«США надеются, что „катастрофического и трагического насилия на Украине“ удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: нормандский формат и трехстороннюю контактную группу», — процитировало Салливана издание РБК.

Дипломат подчеркнул, что президент США Джо Байден дал ему поручение построить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, даже несмотря на то, что на данный момент между странами все еще остаются существенные разногласия.

В последнее время в западных средствах массовой информации стали все чаще появляться новые публикации о том, что Россия якобы занимается подготовкой некоего «вторжения» на Украину. Сначала в Киеве говорили, что не замечают никакого наращивания военных сил России около своих границ. Однако потом тоже начали рассказывать якобы о готовящемся «нападении».

В Москве такие обвинения категорически опровергали, потому что они становятся предлогом для передислокации военных и боевой техники НАТО к границам России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился, что у России нет никаких агрессивных планов или идей. Она не планирует ни на кого нападать, а то, как именно перемещаются войска внутри самой территории России, не должно никого волновать извне.