США назвали «спятившей геронтократией»

Лидер Китая Си Цзиньпин видит в США «окончательно спятившую геронтократию», сообщил обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей. По его мнению, Штаты близки к состоянию банановой республики.

Грей назвал признаками упадка США нашумевший и неудачный, по его мнению, визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и недавнюю «борьбу» американского президента Джо Байдена с пиджаком и очками. На этом фоне в Штатах зашкаливает количество убийств и не решается проблема с поставками детского питания для младенцев.

«Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает», — считает Грей.

США не банановая республика, но «весьма на нее похожи», уверен он. В пример обозреватель привел недавние обыски у бывшего президента страны Дональда Трампа, которые могут стоить ему возможности участия в следующих выборах. При этом к нарушившей правила ведения переписки экс-госсекретарю Хиллари Клинтон никто с обысками не врывался.

«Поэтому рейд в понедельник, как и утверждает сам Трамп, действительно смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира. А еще на отчаянную попытку отыскать хоть что-нибудь, что помешает Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году», — заметил Грей.

С банановой республикой США сравнил и адвокат Фрэнк ДеВито в материале для The American Conservative.

«Любая попытка предотвратить переизбрание Дональда Дж. Трампа с помощью тактики, выбранной ФБР и Министерством юстиции, является неконституционной и еще больше подорвет общественное доверие к нашим федеральным институтам власти», — убежден адвокат.

Он призвал «позволить сделать выбор американскому народу».

«Давайте прекратим вести себя как „банановая республика“ и будем достойны величия нашей Конституции», — добавил ДеВито.