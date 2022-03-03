США назвали смехотворным требование России к НАТО

Россия выдвинула смехотворные требования к НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год», — сказала Шерман во время слушаний в комитете палаты представителей.

Она добавила, что американская сторона не могла гарантировать то, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Также США не могли согласиться с требованием о выходе стран из НАТО. Как заявила Шерман, ответ Штатов на обеспокоенности России нельзя называть слабым.

«Мы предложили им вещи, которые в их интересах», — привело слова заместителя госсекретаря РИА «Новости».

Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора по гарантиям безопасности. Власти потребовали от Запада юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Еще в документе были пункты о непринятии Украины в альянс и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января России предоставили письменные ответы на предложения.