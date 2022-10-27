США назвали Россию «острой угрозой» в стратегии обороны | 360°

Мир 27 октября 2022, 21:22 США назвали Россию «острой угрозой» в стратегии обороны Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны 2022 года Pxhere

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Пентагон представил полную версию Стратегии национальной обороны (СНО) США 2022 года. В документе говорится об угрозах для страны, в том числе со стороны России и Китая. Ведомство еще в марте передало американскому конгрессу засекреченную версию СНО. Об этом сообщило РИА «Новости».

В СНО Россия описана как острая угроза. В документе также отмечено, что Россия, в отличие от Китая, не будет систематически представлять вызов для США в течение долгого времени.

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Главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия в документе обозначен Китай. Страна представлена как единственный соперник, намеренный перекроить международный порядок. КНР, как указано в СНО, обладает растущей силой для этого.

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При этом в ядерной сфере главным соперником для Штатов остается Россия, хотя к следующему десятилетию в этом качестве к ней может добавиться Китай.

Для снижения ядерных рисков США намерены искать взаимодействия с другими ядерными державами, следует из документа. Штаты готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на замену СНВ-3.

Свою задачу США видят в продлении 75-летнего периода неприменения ядерного оружия, а также в снижении рисков ядерной войны, которая могла бы иметь катастрофические последствия как для самих Штатов, так и для всего мира.

В стратегии также указано, что США привержены модернизации всех трех ветвей ядерной триады как главной опоры стратегического сдерживания.