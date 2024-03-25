Мир 25 марта 2024, 16:43 США назвали причиной мировой напряженности Джеффри Сакс: США думают, что правят миром, это ведет к напряженности везде РИА «Новости»

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Политическое руководство США считает, что оно правит всем миром, что в итоге ведет к большой напряженности. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор Колумбийского университета, американский экономист Джеффри Сакс.

По его словам, когда Вашингтон поймет необходимость сотрудничества с Китаем, Россией и другими странами многополярного мира, то наступит эра мирного взаимодействия.

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«На самом деле торговая напряженность стала результатом попыток США по замедлению экономического прогресса Китая. В целом стремление США сохранить однополярность и гегемонию в мире привело к тому, что реальностью стала многополярность», — сказал Сакс.

Экономист выразил уверенность, что принятие Штатами многополярности существенно разрядит мировую напряженность.

«Политический класс в США сильно оторван от базовых фактов. Они думают, что правят миром, что очень опасно и влечет за собой напряженность повсюду», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимым переход мира на многополярную модель.