Мир 24 мая 2023, 18:39 США назвали препятствием на пути сотрудничества России и Африки Президент Белоруссии Лукашенко заявил о вмешательстве США в отношения России и Африки РИА «Новости»

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Власти США прикладывают все усилия, чтобы сорвать налаживание сотрудничества России и стран Африки. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на Евразийском экономическом форуме в Москве выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в условиях формирующегося многополярного мира центр мировой экономики начал смещаться в сторону развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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«Государства больше не хотят быть сырьевыми придатками и источниками дешевой рабочей силы.

Президент Белоруссии отметил, что Россия поняла это одной из первых и начала налаживать активные контакты с африканскими странами. На что очень резко отреагировали США и другие страны Запада, которые теперь пытаются помешать начавшемуся сотрудничеству.

«Американцы пытаются затормозить этот процесс, не пустить Россию в Африку. Но и вы хорошо понимаете и знаете, что Китай уже там. Идет борьба за эти страны. Поэтому оттуда, там будущий полюс нашего развития, очень активный», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что необходимо объединить усилия Евразийского союза, Шанхайской организации сотрудничества и входящих в БРИКС стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для создания крупнейшей коалиции государств. Лукашенко подчеркнул, что важно действовать уже сейчас, чтобы оказаться на первых местах в ближайшие пару десятков лет.