Мир 07 февраля 2023, 00:51 США назвали плюсы появления китайского аэростата Помощник президента США Салливан: слежка за аэростатом дала много данных о разведке КНР freepik

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Соединенные Штаты получили большое количество данных о возможностях и методах разведки Китая в результате слежения за аэростатом. Такое заявление на конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США по видеосвязи сделал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова привел ТАСС.

Салливан отметил, что на сбор и изучение обломков сбитого аэростата потребуется время и специалисты.

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«Но уже сейчас нам удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», — заявил Салливан.

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Сбор обломков китайского воздушного шара займет несколько дней, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. В операции по поиску обломков участвуют водолазы ВМС США.

В Китае заявили, что выстрел в аэростат может создать «очень плохой» прецедент для отношений между Вашингтоном и Пекином. Американские власти обвинили в неразборчивости между гражданскими и военными воздушными объектами.