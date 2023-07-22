Мир 22 июля 2023, 20:48 США назвали ответственными за удар по журналистам России в зоне СВО Посольство России возложило ответственность на США за использование кассетных боеприпасов Посольство России в США

Читать 360tv в

США ответственны за удары ВСУ по российским журналистам и гибели военкора Ростислав Журавлев. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

Дипломаты назвали ничтожными заверения Белого дома, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно».

Реклама

«Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства „избирательно и ответственно“. Ничтожность этих слов очевидна всем», — сказано в заявлении.

Применение кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон теряет контроль над «марионетками ВСУ». Белый дом, утверждается в тексте, буквально вытирает ноги о свои псевдообещания.

«На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», — говорится в заявлении.

Военкор Журавлев погиб именно от применения ВСУ кассетных боеприпасов, отмечено в комментарии. Эти снаряды применяются по российским городам и поселкам, разрушая дома мирных жителей. И получает это оружие Киев от США.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставкой кассетных боеприпасов, которыми украинские боевики убивают российских журналистов, США уже разрушили все моральные границы. Репортеры готовили материалы о применении кассетных бомб в отношении мирных жителей Запорожья, отметил дипломат.