США назвали ошеломительными темпы развития гиперзвукового оружия в Китае

Темпы разработки гиперзвукового оружия и ядерных сил в КНР ошеломительные. Об этом заявил зампред комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Военный эксперт отметил, что за последние пять лет Китай провел сотни испытаний гиперзвукового оружия, в то время как США — всего девять. Темпы России в этом направлении тоже ниже китайских, считает Хайтен.

Он указал на то, что Минобороны РФ уже осуществило оперативное развертывание гиперзвуковых вооружений, и назвал это «политическим сигналом». Россия действует публично и задекларировала это в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Хайтен предположил, что производство гиперзвуковых систем Россией стало ответом на строительство Пентагоном комплексов противоракетной обороны, хотя те направлены не на РФ. Генерал отметил, что Россия развернула на межконтинентальных баллистических ракетах четыре вида гиперзвуковых ядерных вооружений. По условиям договора, США могут направлять инспекторов для их осмотра.

«Россия продолжает экспериментировать с гиперзвуковыми вооружениями. Но совсем не так интенсивно, как Китай», — добавил Джон Хайтен.

Джон Хайтен считает, что создание гиперзвукового оружия во всех вооруженных силах вызывает обеспокоенность.