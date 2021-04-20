США назвали ограничения в Черном море «неспровоцированной эскалацией»

Представитель госдепа Нед Прайс выразил глубокую обеспокоенность из-за ограничений иностранных судов в водах Черного моря. США оценили это как неспровоцированную эскалацию. Об этом сообщил Newinform.

Политик обвинил Россию в «создании препятствий работе портов Украины в Азовском море». Помимо этого, в своем обращении Прайс вновь встревожился из-за увеличения числа российских военных неподалеку от украинских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что на территории РФ проводятся учения, которые никак не угрожают другим странам.