Мир 25 июня 2023, 19:42 США назвали мятеж Пригожина предсказуемым Блинкен не стал отвечать на вопрос о наличии у США данных про подготовку Пригожиным мятежа РИА «Новости»

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Напряженность в отношениях между Министерством обороны России и главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным не представляла секрета ни для кого последние несколько месяцев. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, о том, что американские спецслужбы знали о подготовке мятежа в России.

Он подчеркнул, что не может давать оценки работе разведки США.

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«Я не буду комментировать вопросы разведки. Могу только сказать, что для многих людей уже много месяцев эта напряженность не была секретом», — заявил Блинкен.

При этом глава внешнеполитического ведомства сравнил ситуацию в Россию с «поднимающейся бурей».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что разведка США получила информацию о готовности Пригожина поднять бунт против командования российской армии еще в начале июня, о чем сообщила в Пентагон и администрацию Белого дома. Но ни даты проведения, ни характер акции американские спецслужбы выяснить не смогли.

The New York Times уточнила, что делиться полученной информацией с российской стороной чиновники не стали из-за опасений, что их обвинят в причастности к государственному перевороту.

Пригожин выдвигал обвинения против Минобороны. Ведомство его заявления опровергло. После чего предприниматель направил свои подразделения в сторону Москвы. В итоге ситуацию удалось урегулировать.

Пригожин развернул подразделения после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава союзной республики передал предпринимателю гарантии от президента России.