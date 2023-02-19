Мир 19 февраля 2023, 18:55 США назвали красную линию для Китая в отношениях с Россией Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: поставки оружия России станут для КНР красной линией РИА «Новости»

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Американские власти предупредили Китай о последствиях в случае поставок России летального оружия с последующим его применением в зоне специальной операции на Украине. Об этом в эфире телеканала CNN сообщила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы приветствуем заявления китайской стороны о желании мира на Украине, озвученные в ходе Мюнхенской конференции. США тоже стремятся к такому развитию ситуации. Но красной линией для Китая станет любая поддержка России в контексте специальной операции», — сказала дипломат.

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По ее словам, государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дал понять китайской стороне о последствиях начала такого рода поддержки.

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«Если Китай все-таки примет это неблагоприятное решение, то будут последствия. Пока что мы не будем объявлять о своих планах, забегая вперед, но свое решение китайским коллегам уже озвучили», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее представитель МИД Китая Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что КНР не приемлет угрозы США в адрес китайско-российских отношений.