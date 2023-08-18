Мир 18 августа 2023, 16:03 США назвали количество потерянной ВСУ техники в битве за одно село Bild: ВСУ потеряли 31 единицу иностранной техники в битве всего за одно село РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли порядка 31 единицу поставленной Западом техники в битве всего лишь за одно село. Об этом сообщило издание Bild.

«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», — процитировал автора материала RT.

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Российские бойцы, указали в материале, знают, что у ВСУ есть сложности с заменой и ремонтом вооружения. На это у украинских подразделений уходит от нескольких недель до месяцев. Автор публикации заверил, что Россия истощает армию киевского режима. Также неизвестно, способны ли власти Украины компенсировать разбитую технику, добавили в издании.

ABC News также сообщил об огромных потерях ВСУ. По данным телеканала, украинские войска понесли колоссальные убытки при контрнаступлении. Экс-солдат из Техаса с позывным Танго рассказал, что потери подразделения составом в десятки человек составили 85%.