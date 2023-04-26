Мир 26 апреля 2023, 11:38 США назвали Китай, а не Украину своим приоритетом Замглавы Пентагона Хикс признала, что США сосредоточили внимание на Китае, а не Украине Unsplash

Читать 360tv в

Главным направлением во внешней политике США осталось сдерживание Китая, а не военная помощь Украине. Замминистра обороны Кэтлин Хикс сказала об этом в интервью агентству Bloomberg.

«Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай», — сказала она.

Реклама

Замглавы Пентагона подчеркнула, что несмотря на вооружение киевского режима, США сосредоточили основное внимание не на Европе, а на Тихоокеанском регионе и конкуренции с Китаем. Кэтлин Хикс подтвердила прежние прогнозы о том, что в ближайшее время КНР вряд ли нападут на Тайвань. Однако задача американцев, по ее словам, сделать так, чтобы китайское правительство не готовилось к вторжению ни в 2027, ни в 2035, ни в 2045 годах.

Кэтлин Хикс рассказала, какие уроки извлекли США из украинской кампании и применят их по отношению к Китаю. Пентагон понял, что нужно ускорить вооружение Тайваня, вложить инвестиции в космические технологии для развития средств связи, а также наладить производство большого количества боеприпасов.