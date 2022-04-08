США назвали «исправлением ошибки» приостановку участия России в СПЧ ООН

Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна в свете ее операции на Украине и является исправлением ошибки. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит американский госдеп.

«Сегодня ошибка была исправлена», — заявил Блинкен.

Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН. Такое решение было принято в связи с событиями на Украине, оно лишило РФ права выступления в совете.

За резолюцию о досрочном выходе России из Совета по правам человека в ООН проголосовали 93 страны, против решения голоса отдали 24 государства, 58 — воздержались.

В ответ на это Россия решила прекратить свои полномочия в СПЧ.

В числе проголосовавших за принятие резолюции о выходе РФ из СПЧ стала Сербия. Президент страны Александр Вучич пояснил, что причиной такого голосования стали шантаж и давление Запада.